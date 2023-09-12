Вавринка жёстко высказался о новом формате Кубка Дэвиса

Швейцарский теннисист, бывшая третья ракетка мира Стэн Вавринка раскритиковал новый формат проведения Кубка Дэвиса. Вавринка обратил внимание на пустые трибуны перед началом матча Франция – Швейцария.
Звезда сборной Швейцарии Стэн Вавринка у себя в соцсетях опубликовал видео с практически пустыми трибунами на матче, и обвинил в этом Жерара Пике:
«Спасибо, Жерар Пике и ITF! Кубок Дэвиса Франция – Швейцария в Манчестере, лол», – написал швейцарец в своих соцсетях.
Напомним, ранее Жерар Пике со своей инвестиционной группой Cosmos выделил $ 3 млрд на протяжении 25 лет для осуществления реформ в проведении одного из старейших теннисных турниров. Перезагрузка коснулась многих аспектов Кубка Дэвиса», что понравилось далеко не всем теннисистам.
В начале 2023 года Международная федерация тенниса (ITF) объявила о расторжении контракта с группой Cosmos на проведение Кубка Дэвиса.
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