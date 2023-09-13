Кудерметова не справилась с Кенин в первом круге в Сан-Диего
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26-летняя российская теннисистка, 18-я ракетка мира Вероника Кудерметова не смогла обыграть соперницу из США Софью Кенин (93-я в рейтинге WTA) в первом круге турнира серии WTA-500 в Сан-Диего (США). Встреча прошла на хардовом покрытии.
Матч завершился в двух сетах, обе партии россиянка проиграла со счётом 4:6. Игра продлилась 1 час 26 минут, Кенин подала навылет два раза и не допустила двойных ошибок, у Кудерметовой четыре эйса и пять двойных.
Это была третья встреча этих теннисисток между собой, теперь американка ведёт в личных встречах со счётом 2-1.
Далее Софья Кенин встретится с соотечественницей Кэти Волынец (117-я в рейтинге WTA).
Турнир в Сан-Диего проходит с 11 по 16 сентября, призовые – $ 780 тысяч.
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