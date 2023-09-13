Путинцева обыграла Савиных во втором круге турнира в Японии

Завершился матч в рамках второго круга турнира серии WTA 250 в Осаке (Япония) между россиянкой Валерией Савиных (171-я ракетка мира) и представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (88-я ракетка мира). Встреча закончилась победой Юлии со счётом 6:1, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час и 19 минут. За это время Путинцева совершила одну подачу вылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять из семи заработанных брейк-пойнтов. В свою очередь, Савиных исполнила один эйс, сделала три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти возможных.
В четвертьфинале турнира Путинцева встретится или с японкой Химео Сакацумэ (184-я ракетка мира) или с победительницей встречи между китаянкой Синьюй Ван (39-я ракетка мира) и швейцаркой Хиль Белен Тайхман (138-я ракетка мира).
Призовой фонд турнира составляет $ 259 тыс.
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