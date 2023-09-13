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Путинцева обыграла Савиных во втором круге турнира в Японии

Путинцева обыграла Савиных во втором круге турнира в Японии
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Завершился матч в рамках второго круга турнира серии WTA 250 в Осаке (Япония) между россиянкой Валерией Савиных (171-я ракетка мира) и представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (88-я ракетка мира). Встреча закончилась победой Юлии со счётом 6:1, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час и 19 минут. За это время Путинцева совершила одну подачу вылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять из семи заработанных брейк-пойнтов. В свою очередь, Савиных исполнила один эйс, сделала три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти возможных.

В четвертьфинале турнира Путинцева встретится или с японкой Химео Сакацумэ (184-я ракетка мира) или с победительницей встречи между китаянкой Синьюй Ван (39-я ракетка мира) и швейцаркой Хиль Белен Тайхман (138-я ракетка мира).

Призовой фонд турнира составляет $ 259 тыс.

Осака. 2-й круг
13 сентября 2023, среда. 05:10 МСК
Валерия Савиных
171
Россия
Валерия Савиных
В. Савиных
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Юлия Путинцева
88
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
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