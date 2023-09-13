Пике — о претензиях Вавринки к организации Кубка Дэвиса: все вопросы к ITF

Владелец инвестиционной группы Kosmos футболист Жерар Пике отреагировал на критику швейцарского теннисиста Стэна Вавринки, который остался недоволен посещаемостью матчей Кубка Дэвиса. Напомним, Вавринка опубликовал в соцсети видео с практически пустыми трибунами матча Кубка Дэвиса с подписью: «Спасибо, Жерар Пике и ITF! Кубок Дэвиса Франция – Швейцария в Манчестере, лол».
Пике не стал отмалчиваться и отреагировал в своих соцсетях. «Вот посещаемость группового этапа в прошлом году. Можешь сравнить сам, Стэн. Мы больше не занимаемся организацией этого турнира. Все вопросы к ITF», — написал Пике, приложив скриншот посещаемости прошлого года, которая на групповом этапе составила 113 268 человек.
Напомним, Kosmos и ITF прекратили сотрудничество из-за финансовых разногласий. Об этом было объявлено в начале 2023 года.
- 13 сентября 2023
-
10:38
-
09:57
-
09:33
-
09:31
-
06:30
-
03:58
-
02:48
-
00:53
- 12 сентября 2023
-
22:44
-
21:06
-
20:44
-
20:01
-
19:23
-
19:06
-
18:29
-
18:17
-
17:46
-
17:00
-
16:35
-
16:20
-
16:07
-
12:57
-
12:26
-
12:09
-
10:14
-
09:23
-
07:20
-
02:49
-
02:27
-
00:38
- 11 сентября 2023
-
23:58
-
22:13
-
22:03
-
21:54
-
21:36