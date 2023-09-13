Пике — о претензиях Вавринки к организации Кубка Дэвиса: все вопросы к ITF

Владелец инвестиционной группы Kosmos футболист Жерар Пике отреагировал на критику швейцарского теннисиста Стэна Вавринки, который остался недоволен посещаемостью матчей Кубка Дэвиса. Напомним, Вавринка опубликовал в соцсети видео с практически пустыми трибунами матча Кубка Дэвиса с подписью: «‎Спасибо, Жерар Пике и ITF! ‎Кубок Дэвиса‎ Франция – Швейцария в Манчестере, лол»‎.

Пике не стал отмалчиваться и отреагировал в своих соцсетях. «Вот посещаемость группового этапа в прошлом году. Можешь сравнить сам, Стэн. Мы больше не занимаемся организацией этого турнира. Все вопросы к ITF», — написал Пике, приложив скриншот посещаемости прошлого года, которая на групповом этапе составила 113 268 человек.

Напомним, Kosmos и ITF прекратили сотрудничество из-за финансовых разногласий. Об этом было объявлено в начале 2023 года.