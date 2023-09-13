Ига Свёнтек снялась с грядущего турнира WTA-1000 в Гвадалахаре
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек отказалась от участия в турнире категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика), который пройдёт с 17 по 23 сентября.
«Привет, ребята! К сожалению, мне придётся сняться с турнира в Гвадалахаре из-за смены графика. Мне необходимо прислушиваться к своему организму, поскольку сезон очень напряжённый. У нас в приоритете – отыграть его до конца в добром здравии, без риска получить травму. Жаль, что меня не будет в Мексике, но я уверена, что атмосфера там будет такой же удивительной, какой я её помню. Увидимся в Токио», — написала Свёнтек в своих социальных сетях.
Турнир WTA-500 в Токио (Япония) состоится с 25 сентября по 1 октября.
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