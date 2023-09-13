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Новак Джокович прибыл в Валенсию, где сыграет в Кубке Дэвиса

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прибыл в Валенсию (Испания) для участия в групповом этапе финала турнира Кубка Дэвиса – 2023. Его встретил директор турнира Фелисьяно Лопес.

Соревнования пройдут с 12 по 17 сентября. Сборная Сербии сыграет в группе C, где также представлены Испания (без Карлоса Алькараса), Чехия и Южная Корея.

Всего три дня назад, 10 сентября Джокович завоевал свой 24-й титул на ТБШ. В финале Открытого чемпионата США — 2023 Джокович обыграл чемпиона US Open – 2021, третью ракетку мира, российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Другие группы Кубка Дэвиса — 2023:

Группа A (Болонья, Италия) — Канада (действующий чемпион), Чили, Италия, Швеция;

Группа B (Манчестер, Великобритания) — Австралия, Франция, Великобритания, Швейцария;

Группа D (Сплит, Хорватия) — Хорватия, Финляндия, Нидерланды, США.