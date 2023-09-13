Даниил Медведев снялся с выставочного турнира UTS, который проводит Муратоглу

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев снялся с выставочного турнира серии UTS, который пройдёт во Франкфурте (Германия) с 15 по 17 сентября, из-за усталости. Медведева на турнире заменит болгарин Григор Димитров.

«Предыдущие две недели были очень тяжёлыми для меня и моего тела, возможно, самыми трудными за всю историю моего выступления в туре. Это действительно разочаровывает, потому что я хотел сыграть перед вами. Мне нравится это мероприятие, его формат, поэтому я желаю всем участникам и организаторам удачи», — приводит обращение Медведева к фанатам организаторы соревнований.

Состав участников турнира UTS во Франкфурте:

Гаэль Монфис (Франция);

Андрей Рублёв (Россия);

Диего Шварцман (Аргентина);

Каспер Рууд (Норвегия);

Ян-Леннард Штруфф (Германия);

Кристофер Юбэнкс (США);

Бенуа Пэр (Франция);

Григор Димитров (Болгария).

Напомним, Ultimate Tennis Showdown — международная индивидуальная теннисная лига — была впервые проведена в 2020 году в ответ на срыв сезона из-за пандемии коронавируса. Её организаторами выступили известный тренер Патрик Муратоглу и австралийский теннисист Алексей Попырин.