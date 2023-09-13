Руне раскрыл, под чьим руководством будет тренироваться после расставания с Муратоглу

Четвёртая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне рассказал, кто останется в его команде после разрыва сотрудничества с бывшим тренером Серены Уильямс Патриком Муратоглу.

Единственным тренером Руне останется его многолетний наставник Ларс Кристенсен. Ларс работает с Хольгером с шести лет.

При этом датчанин не исключает, что позднее его тренерский штаб может пополнить бывший член ATP-тура.

«Таким может быть следующий шаг — пригласить человека с опытом в туре. Но сейчас мне нужна прочная основа. Кто знает, возможно, что-то произойдёт во время предсезонки», — приводит слова Руне его фан-группа.

Отметим, что некоторые СМИ писали о том, что между работавшими вместе Муратоглу и Кристенсеном произошёл конфликт, что и послужило причиной перестройки команды.