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Руне раскрыл, под чьим руководством будет тренироваться после расставания с Муратоглу

Руне раскрыл, под чьим руководством будет тренироваться после расставания с Муратоглу
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Четвёртая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне рассказал, кто останется в его команде после разрыва сотрудничества с бывшим тренером Серены Уильямс Патриком Муратоглу.

Единственным тренером Руне останется его многолетний наставник Ларс Кристенсен. Ларс работает с Хольгером с шести лет.

При этом датчанин не исключает, что позднее его тренерский штаб может пополнить бывший член ATP-тура.

«Таким может быть следующий шаг — пригласить человека с опытом в туре. Но сейчас мне нужна прочная основа. Кто знает, возможно, что-то произойдёт во время предсезонки», — приводит слова Руне его фан-группа.

Отметим, что некоторые СМИ писали о том, что между работавшими вместе Муратоглу и Кристенсеном произошёл конфликт, что и послужило причиной перестройки команды.

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