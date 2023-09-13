Фрэнсис Тиафо потерпел поражение от 77-й ракетки мира на групповом этапе Кубка Дэвиса
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Полуфиналист US Open – 2022, 11-я ракетка мира, американский теннисист Фрэнсис Тиафо потерпел неожиданное поражение в матче группового этапа финального турнира Кубка Дэвиса – 2023. Соревнования продлятся до 17 сентября.
Во втором поединке противостояния сборной США с командой Хорватии Тиафо встречался с 77-й ракеткой мира Борной Гойо. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 41 минуту и завершилась со счётом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу хорвата.
Счёт матча США — Хорватия стал 1-1. В первом поединке Маккензи Макдональд со счётом 6:4, 6:2 обыграл Дино Прижмича.
США и Хорватия являются участниками группы D, матчи которой проходят в Сплите (Хорватия). Также в состав этой группы входят Финляндия и Нидерланды.
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