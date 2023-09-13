Дмитрий Турсунов вошёл в тренерский штаб Вероники Кудерметовой

Сергей Демёхин, тренер и супруг 18-й ракетки мира, российской теннисистки Вероники Кудерметовой, сообщил, что их команду на время пополнил известный российский специалист Дмитрий Турсунов.

Для Кудерметовой сезон 2023 года складывается неудачно. На всех четырёх прошедших турнирах «Большого шлема» она не доходила дальше второго круга.

«Дмитрий Турсунов вместе с нами, начиная с US Open. Также он будет помогать Веронике на предстоящих турнирах – в Гвадалахаре и по ходу азиатской серии. Это своего рода прикидки перед следующим сезоном. Загадывать сейчас не будем, но теннисные планы на 2024 год связаны именно с Дмитрием. Поживём — увидим», — приводит слова Демёхина телеграм-канал «Теннисный рай».

Отметим, что после разрыва с олимпийской чемпионкой 2020 года, швейцаркой Белиндой Бенчич Турсунов некоторое время работал с другой россиянкой Екатериной Александровой.