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Сборная Канады без звёзд уверенно обыграла Италию с Музетти и Сонего в Кубке Дэвиса

Сборная Канады без звёзд уверенно обыграла Италию с Музетти и Сонего в Кубке Дэвиса
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Мужская сборная Канады по теннису без своих основных звёзд (Феликса Оже-Альяссима и Дениса Шаповалова) уверенно обыграла Италию в первом туре группового этапа финального турнира Кубка Дэвиса – 2023. Встреча завершилась со счётом 2:0 (в данный момент идёт парный поединок, который не может повлиять на итоговый результат).

В первом матче поединка 200-я ракетка мира, канадец Алексис Галарно обыграл 38-й номер рейтинга, итальянца Лоренцо Сонего со счётом 7:6 (10:8), 6:4.

Кубок Дэвиса 2023. Группа A
13 сентября 2023, среда. 16:20 МСК
Алексис Галарно
Канада
Алексис Галарно
А. Галарно
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 10 		6
6 8 		4
         
Лоренцо Сонего
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

На этом сенсации не закончились. В следующей игре 158-я ракетка мира Габриэль Диалло со счётом 7:5, 6:4 одолел 18-ю ракетку мира, итальянца Лоренцо Музетти.

Кубок Дэвиса 2023. Группа A
13 сентября 2023, среда. 19:10 МСК
Габриэль Диалло
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Отметим, что канадцы — действующие чемпионы Кубка Дэвиса. Они вместе с Италией, Чили и Швецией представляют группу A, матчи которой проходят в Болонье (Италия).

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