Сборная Канады без звёзд уверенно обыграла Италию с Музетти и Сонего в Кубке Дэвиса

Мужская сборная Канады по теннису без своих основных звёзд (Феликса Оже-Альяссима и Дениса Шаповалова) уверенно обыграла Италию в первом туре группового этапа финального турнира Кубка Дэвиса – 2023. Встреча завершилась со счётом 2:0 (в данный момент идёт парный поединок, который не может повлиять на итоговый результат).

В первом матче поединка 200-я ракетка мира, канадец Алексис Галарно обыграл 38-й номер рейтинга, итальянца Лоренцо Сонего со счётом 7:6 (10:8), 6:4.

На этом сенсации не закончились. В следующей игре 158-я ракетка мира Габриэль Диалло со счётом 7:5, 6:4 одолел 18-ю ракетку мира, итальянца Лоренцо Музетти.

Отметим, что канадцы — действующие чемпионы Кубка Дэвиса. Они вместе с Италией, Чили и Швецией представляют группу A, матчи которой проходят в Болонье (Италия).