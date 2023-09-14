Испанцы разгромно проиграли чехам на старте группового этапа финала Кубка Дэвиса — 2023

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Мужская сборная Испании по теннису сенсационно проиграла национальной команде Чехии в первом туре группового этапа финального турнира Кубка Дэвиса – 2023. Матч сборных завершился со счётом 3:0 в пользу чехов.

В первом поединке противостояния 119-я ракетка мира, 22-летний чех Томаш Махач со счётом 6:4, 6:4 обыграл более опытного испанца Бернабе Сапату-Миральеса.

Следующая одиночная игра также осталась за Чехией. 30-я ракетка мира Иржи Легечка со счётом 7:6 (7:5), 7:5 одолел 25-го номера рейтинга Алехандро Давидович-Фокина.

Победа в парном матче также осталась за чехами (Якуб Меншик/Адам Павлашек (Чехия) — Алехандро Давидович-Фокина/Марсель Гранольерс (Испания) — 5:7, 7:6 (8:6), [6:4].

Отметим, что вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас отказался принимать участие в данной стадии Кубка Дэвиса после поражения в полуфинале US Open.