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Испанцы разгромно проиграли чехам на старте группового этапа финала Кубка Дэвиса — 2023

Испанцы разгромно проиграли чехам на старте группового этапа финала Кубка Дэвиса — 2023
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Мужская сборная Испании по теннису сенсационно проиграла национальной команде Чехии в первом туре группового этапа финального турнира Кубка Дэвиса – 2023. Матч сборных завершился со счётом 3:0 в пользу чехов.

В первом поединке противостояния 119-я ракетка мира, 22-летний чех Томаш Махач со счётом 6:4, 6:4 обыграл более опытного испанца Бернабе Сапату-Миральеса.

Кубок Дэвиса 2023. Группа C
13 сентября 2023, среда. 16:15 МСК
Бернабе Сапата-Миральес
Испания
Бернабе Сапата-Миральес
Б. Сапата-Миральес
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

Следующая одиночная игра также осталась за Чехией. 30-я ракетка мира Иржи Легечка со счётом 7:6 (7:5), 7:5 одолел 25-го номера рейтинга Алехандро Давидович-Фокина.

Кубок Дэвиса 2023. Группа C
13 сентября 2023, среда. 18:10 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		5
7 7 		7
         
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Победа в парном матче также осталась за чехами (Якуб Меншик/Адам Павлашек (Чехия) — Алехандро Давидович-Фокина/Марсель Гранольерс (Испания) — 5:7, 7:6 (8:6), [6:4].

Отметим, что вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас отказался принимать участие в данной стадии Кубка Дэвиса после поражения в полуфинале US Open.

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