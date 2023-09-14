Испанцы разгромно проиграли чехам на старте группового этапа финала Кубка Дэвиса — 2023

Мужская сборная Испании по теннису сенсационно проиграла национальной команде Чехии в первом туре группового этапа финального турнира Кубка Дэвиса – 2023. Матч сборных завершился со счётом 3:0 в пользу чехов.
В первом поединке противостояния 119-я ракетка мира, 22-летний чех Томаш Махач со счётом 6:4, 6:4 обыграл более опытного испанца Бернабе Сапату-Миральеса.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Следующая одиночная игра также осталась за Чехией. 30-я ракетка мира Иржи Легечка со счётом 7:6 (7:5), 7:5 одолел 25-го номера рейтинга Алехандро Давидович-Фокина.
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Победа в парном матче также осталась за чехами (Якуб Меншик/Адам Павлашек (Чехия) — Алехандро Давидович-Фокина/Марсель Гранольерс (Испания) — 5:7, 7:6 (8:6), [6:4].
Отметим, что вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас отказался принимать участие в данной стадии Кубка Дэвиса после поражения в полуфинале US Open.
- 14 сентября 2023
-
00:19
-
00:04
-
00:01
- 13 сентября 2023
-
23:46
-
22:52
-
22:40
-
21:36
-
21:15
-
20:58
-
20:06
-
19:55
-
19:32
-
19:21
-
18:43
-
18:25
-
18:17
-
17:58
-
17:45
-
16:57
-
16:47
-
16:22
-
15:48
-
14:14
-
13:59
-
12:20
-
11:29
-
11:24
-
11:17
-
11:02
-
10:53
-
10:38
-
09:57
-
09:33
-
09:31
-
06:30