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Арина Соболенко — лучшая по эйсам на ТБШ в 2023 году, Рыбакина — 2-я, Свитолина — 4-я

Чемпионка Australian Open – 2023, первая ракетка мира, 25-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко возглавила рейтинг сезона-2023 по количеству эйсов на турнирах «Большого шлема».

Теннис. Рейтинг теннисисток, с наибольшим количеством эйсов в 2023 году на ТБШ

1. Арина Соболенко (Беларусь) – 144 эйса за 26 матчей (5,5 эйсов в среднем за игру).

2. Елена Рыбакина (Казахстан) – 106 эйсов за 16 матчей (6,6);

3. Онс Жабер (Тунис) – 72 эйсов за 18 матчей (4);

4. Элина Свитолина (Украина) – 66 эйсов за 14 матчей (4,7);

5. Кори Гауфф (США) – 60 эйсов за 17 матчей (3,5).

В этот понедельник, 11 сентября, Соболенко дебютировала на первой строчке WTA, сместив с данной позиции четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема», польку Игу Свёнтек. Арина стала 29-й в истории WTA-тура первой ракеткой мира.