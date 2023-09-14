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Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего, обыграв 7-ю ракетку мира Жабер

Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего, обыграв 7-ю ракетку мира Жабер
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27-я ракетка мира, 22-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США).

В матче второго круга Потапова со счётом 6:4, 7:6 (7:4) обыграла трёхкратную финалистку турниров «Большого шлема», седьмую ракетку мира, представительницу Туниса Онс Жабер (1). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 47 минут. Потапова один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Жабер два эйса, девять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.

За выход в полуфинал соревнований в Сан-Диего Потапова сразится с чемпионкой Australian Open — 2020, бывшей четвёртой ракеткой мира, американкой Софьей Кенин (WC).

Сан-Диего (ж). 2-й круг
13 сентября 2023, среда. 23:25 МСК
Онс Жабер
7
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		7 7
         
Анастасия Потапова
27
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
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