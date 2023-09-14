Потапова — Кенин: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала турнира в Сан-Диего

Сегодня, 14 сентября, на теннисном турнире категории WTA-500 в Сан-Диего (США) пройдёт четвертьфинальный матч, в котором 27-я ракетка мира россиянка Анастасия Потапова встретится с представительницей США Софьей Кенин, получившей уайлд-кард от организаторов. Поединок поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся чуть позже 21:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова – Софья Кенин в четвертьфинале турнира в Сан-Диего.
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Во взрослом теннисе Потапова и Кенин друг с другом ещё не играли, а в юниорском встречались в четвертьфинале US Open — 2016. Потапова приехала туда в статусе чемпионки Уимблдона, но проиграла Кенин со счётом 3:6, 6:7 (0:7).
Напомним, во втором круге турнира в Сан-Диего Потапова нанесла поражение первой сеяной, представительнице Туниса Онс Жабер, со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
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