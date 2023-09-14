Потапова победила седьмую ракетку мира! Россиянка хочет отыграться за провал на US Open

На текущей неделе в Сан-Диего (США) проходит турнир категории WTA-500. Первый номер посева получила Онс Жабер из Туниса, седьмая ракетка мира. Также на турнир заявились три россиянки: Вероника Кудерметова, посеянная под шестым номером, Екатерина Александрова (8) и Анастасия Потапова. Кудерметова и Александрова выбыли из борьбы в первом же круге: Вероника со счётом 4:6, 4:6 проиграла чемпионке Australian Open — 2020 Софье Кенин, получившей уайлд-кард от организаторов, а Екатерина в упорной борьбе уступила победительнице «Ролан Гаррос» — 2017 Елене Остапенко — 6:7, 7:6, 5:7.

А вот Потапова радует своими результатами в начале недели. В первом матче на турнире россиянка оказалась сильнее американки Алисии Паркс — 6:2, 5:7, 6:4, а во втором круге ей предстояло сразиться с Жабер, отдыхавшей в первом раунде. Ранее они лишь однажды играли друг с другом: в четвертьфинале Бирмингема-2021 Анастасия проиграла 4:6, 0:6.

Обе спортсменки были намерены реабилитироваться за неудачу на US Open. Потапова, имевшая 27-й номер посева, и вовсе провалила турнир, проиграв в первом круге 20-летней датчанке Кларе Таусон. Жабер также выступила ниже ожидаемого. Представительница Туниса дошла лишь до 1/8 финала, где в двух сетах проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь.

В первом сете соперницы, довольно часто ошибавшиеся в розыгрышах, в дополнение ко всему так и не смогли как следует наладить подачу. Достаточно сказать, что в первых восьми геймах у той или иной теннисистки было как минимум по одному брейк-пойнту. Поначалу Потапова чуть лучше пользовалась своими шансами и вела 3:1, далее 4:2. После этого Жабер прибавила и отыгралась — 4:4. Однако концовка сета осталась за россиянкой. Сперва Анастасия впервые взяла свою подачу без брейк-пойнта, а затем сделала брейк под ноль — 6:4 за 53 минуты. Двойных ошибок тоже было многовато: у Потаповой — четыре, у Жабер — пять.

Во второй партии Анастасия и Онс после счёта 1:1 обменялись брейками — 2:2. В пятом гейме Потапова спаслась с двойного брейк-пойнта, а вот в девятом под ноль отдала свою подачу, допустив двойную под конец. Несмотря на это, россиянка не позволила сопернице подать на сет, сделав обратный брейк — 5:5.

Затем картина повторилась: Анастасия отдала свою подачу, но собралась и перевела сет в тай-брейк. Тут Потапова повела 4:0, однако затем растеряла весь задел — 4:4. И всё же дожала соперницу! Жабер, допустив двойную, подарила россиянке двойной матчбол, которым та сразу же и воспользовалась — 6:4, 7:6 (7:4) за 1 час 47 минут.

Так Потапова вышла в четвертьфинал «пятисотника» в Сан-Диего. Это её шестая победа над действующей представительницей топ-10 рейтинга WTA. Ранее россиянка обыгрывала Анжелику Кербер, Анетт Контавейт, Кори Гауфф (дважды) и Каролин Гарсию.

В четвертьфинале соперницей Анастасии станет уже упоминавшаяся Софья Кенин, которая в своём матче второго круга обыграла другую американку Кэти Волынец (WC) — 1:6, 6:4, 6:2.

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