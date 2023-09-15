«Их решение ничего не значит!» Чилич поддержал Халеп после дисквалификации за допинг

Победитель Открытого чемпионата США — 2014 хорват Марин Чилич поддержал бывшую первую ракетку мира румынскую теннисистку Симону Халеп после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и осудил решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).
«Держись, Симона. Их решение ничего не значит!» — написал Чилич на своей странице в социальных сетях.
Напомним, в конце 2022 года Симона Халеп сдала положительный тест на роксадустат во время участия в Открытом чемпионате США. В её биологическом паспорте также были обнаружены нарушения. Спортсменка была временно отстранена. 12 сентября стало известно, что Халеп дисквалифицировали на четыре года, до 6 октября 2026 года. Сообщалось, что теннисистка намерена обжаловать это решение.
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