«Их решение ничего не значит!» Чилич поддержал Халеп после дисквалификации за допинг

Победитель Открытого чемпионата США — 2014 хорват Марин Чилич поддержал бывшую первую ракетку мира румынскую теннисистку Симону Халеп после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и осудил решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

«Держись, Симона. Их решение ничего не значит!» — написал Чилич на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в конце 2022 года Симона Халеп сдала положительный тест на роксадустат во время участия в Открытом чемпионате США. В её биологическом паспорте также были обнаружены нарушения. Спортсменка была временно отстранена. 12 сентября стало известно, что Халеп дисквалифицировали на четыре года, до 6 октября 2026 года. Сообщалось, что теннисистка намерена обжаловать это решение.