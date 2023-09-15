Энди Маррей расплакался на корте после победного матча на Кубке Дэвиса
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41-я ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей расплакался во время послематчевого интервью после победы над швейцарцем Леандро Риди в матче Кубка Дэвиса.
Маррей сообщил, что пропустил сегодня похороны своей бабушки для того, чтобы сыграть на Кубке Дэвиса, и посвящает эту победу ей. После этого британец расплакался прямо на корте.
Ранее Энди Маррей в трёхсетовом поединке обыграл Леандро Риди и принёс своей команде первую победу в рамках противостояния Великобритания — Швейцария в группе В Кубка Дэвиса.
Матчи группы В проходят в Манчестере (Великобритания), две лучшие команды из группы пройдут в четвертьфинал, который состоится в Малаге (Испания). Действующим победителем турнира является сборная Канады.
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