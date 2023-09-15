Джокович выиграл первый матч после победы на US Open — 2023
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24-кратный обладатель турниров «Большого шлема» и первая ракетка мира Новак Джокович обыграл Алехандро Давидович-Фокину в рамках противостояния сборных Испании и Сербии группы С на Кубке Дэвиса. Это первая победа серба в статусе чемпиона US Open — 2023.
Матч продлился 1 час 49 минут и закончился со счётом 2:0 в пользу сербского теннисиста — 6:3, 6:4. По ходу встречи Новак Джокович выполнил десять эйсов и допустил одну двойную ошибку, Давидович-Фокина подал четыре эйса и не допустил ни одной двойной ошибки.
Таким образом, после победы Джоковича сборная Сербии одержала верх над сборной Испании и обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Испанцы, в свою очередь, окончательно потеряли шанс на выход из группы.
Кубок Дэвиса 2023. Группа C
15 сентября 2023, пятница. 18:10 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
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Новак Джокович
Н. Джокович
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