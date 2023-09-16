Команда Великобритании одолела Швейцарию на Кубке Дэвиса

Сборная Великобритании оказалась сильнее в противостоянии с Швейцарией на Кубке Дэвиса и вышла на первое место в группе В.
Встреча двух команд началась с матча Энди Маррея с Леандро Риди. Опытный британец в трёх сетах оказался сильнее (2:1) и вывел Великобританию вперёд.
Поединок продолжился матчем Стэна Вавринки и Кэмерона Норри, где уже опытный швейцарец взял верх со счётом 2:0. Таким образом, общий счёт стал равным — 1:1.
Решающим в дуэли сборных Великобритании и Швейцарии стала парная встреча. За британцев выступили Даниэль Эванс и опытный парный игрок Нил Скупски. Швейцарцев представляли Доминик Штрикер и Стэн Вавринка. Матч завершился уверенной победой теннисистов из Великобритании в двух сетах— 6:3, 6:3 и общий счёт снова стал в их пользу (уже окончательно) — 2:1.
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