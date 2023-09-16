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Прошла жеребьёвка турнира в Гвадалахаре, где сыграют Кудерметова, Потапова и Александрова

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика), который пройдёт с 17 по 23 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатами.

Первый номер посева получила трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер. Она пропустит первый раунд, а во втором сразится с победительницей встречи Лорен Дэвис (США) – Алисия Паркс (США).

Второй сеяной соревнований стала представительница Греции Мария Саккари. На старте она встретится либо с белоруской Ириной Шиманович, либо с австралийкой Сторм Хантер.

Стартовые матчи россиянок в Гвадалахаре:

Екатерина Александрова (Россия, 8) – Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия)/Магдалена Френх (Польша);

Вероника Кудерметова (Россия, 7) – Эжени Бушар (Канада, WC)/ Рената Сарасуа (Мексика);

Анастасия Потапова (Россия) – Эмилиана Аранго (Колумбия).

Отметим, что сразу несколько топовых теннисисток (среди прочих Арина Соболенко и Ига Свёнтек) снялись с турнира ещё до его старта.