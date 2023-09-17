Вавринка: вы знали, что ITF платит людям, чтобы они громче поддерживали на Кубке Дэвиса?

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка вновь выступил с критикой в адрес организаторов Кубка Дэвиса.

«Вопрос о Кубке Дэвиса: вы знали, что ITF платит людям за то, чтобы они громко поддерживали каждую страну на каждом матче? Подтверждено на 100%. Это не троллинг, это правда», — написал Вавринка в своих социальных сетях.

Ранее Вавринка, выступающий за национальную команду на групповом этапе финального турнира Кубка Дэвиса, предъявил претензии инвестиционной группе Cosmos и её главе, футболисту Жерару Пике за низкую посещаемость соревнований. До этого 5 лет Пике и его компания, получив 25-летний контракт, занимались организацией Кубка, однако уже в прошлом году Международная федерация тенниса (ITF) расторгла соглашение.