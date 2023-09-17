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Андрей Рублёв после победы над Монфисом вышел в полуфинал выставочного турнира UTS

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал выставочного турнира серии UTS, который проходит во Франкфурте (Германия).

Результаты Андрея Рублёва за 2 игровых дня UTS:

Рублёв – Диего Шварцман (Аргентина) – 1:3.

Рублёв – Кристофер Юбэнкс (США) – 3:0.

Рублёв – Гаэль Монфис (Франция) – 3:1.

Также полуфиналистами соревнований стали болгарин Григор Димитров, заменивший на турнире снявшегося из-за усталости Даниила Медведева, Шварцман и француз Бенуа Пэр.

Напомним, Ultimate Tennis Showdown — международная индивидуальная теннисная лига — была впервые проведена в 2020 году в связи со срывом сезона из-за пандемии коронавируса. Её организаторами выступили известный тренер Патрик Муратоглу и австралийский теннисист Алексей Попырин.