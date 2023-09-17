Андрей Рублёв стал чемпионом выставочного турнира UTS

Российский теннисист Андрей Рублёв, шестая ракетка мира, впервые в карьере стал чемпионом выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown (UTS). В финале спортсмен в четырёх сетах обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова. Их встреча завершилась со счётом 14:13, 12:17, 11:10, 17:16.

Отметим, что по ходу соревнований россиянин обыграл на групповом этапе американца Кристофера Юбэнкса и француза Гаэля Монфиса, уступив только аргентинцу Диего Шварцману, а в «Финале четырёх» уверенно прошёл француза Бенуа Пэра.

Выставочный турнир UTS организован известным французским тренером Патриком Муратоглу. В этом году спортсмены соревновались во Франкфурте (Германия) с 15 по 17 сентября.

Далее Андрей Рублёв сыграет за команду Европы на Кубке Лэйвера, который пройдёт в Ванкувере (Канада) с 22 по 24 сентября.