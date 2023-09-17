Давидович-Фокина заменил Руне в составе команды Европы на Кубке Лэйвера

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина, 25-я ракетка мира, заменил датчанина Хольгера Руне в составе команды Европы на Кубке Лэйвера. Датский спортсмен отказался от участия в соревнованиях из-за травмы.
Давидович-Фокина присоединится к команде Европы, в которую также входят Стефанос Циципас (Греция, 5), Андрей Рублёв (Россия, 6), Каспер Рууд (Норвегия, 9), Хуберт Хуркач (Польша, 16) и Гаэль Монфис (Франция, 146).
«В прошлом году была изумительная команда Европы. Я мечтал, что однажды они мне позвонят, если я буду достаточно хорош в туре. Моей целью в этом году было сыграть как можно больше турниров.
На Кубке Лэйвера ты играешь с лучшими игроками со всего мира. Я счастлив быть частью команды Европы, разделять корт с другими великолепными игроками и чувствовать их поддержку», — приводит слова испанского теннисиста официальный сайт Кубка Лэйвера.
Кубок Лэйвера пройдёт в Ванкувере (Канада) с 22 по 24 сентября.
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