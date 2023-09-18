Шнайдер уверенно вышла во второй круг WTA-250 в Гуанчжоу, обыграв американку Клэр Лю

Состоялся матч первого круга турнира WTA-250 в Гуанчжоу (Китай) на хардовом покрытии. Россиянка Диана Шнайдер (83-я ракетка мира) встречалась с восьмой сеяной американкой Клэр Лю (69-я ракетка мира). Шнайдер одержала уверенную победу в двух сетах — 6:1, 6:3.

Матч продолжался 1 час 16 минут. Шнайдер два раза подала навылет (у Лю не было ни одного эйса), допустила две двойных ошибки (у Клэр — одна) и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов (у американки — два реализованных брейк-пойнта из трёх). Процент первой подачи Лю был немного выше (64% на 59%).

В матче второго круга Шнайдер сыграет с победительницей встречи Надия Подороска (Аргентина, 84-я ракетка мира) — Сиюй Ван (Китай, 88-я ракетка мира).

Завтра, 19 сентября, свой стартовый матч на турнире проведёт другая российская теннисистка, Анна Калинская, которая сыграет со второй сеяной китаянкой Чжу Линь (31-я ракетка мира).