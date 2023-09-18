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Прошла жеребьёвка турнира в Чжухае, где сыграют Хачанов, Карацев, Маррей и Норри

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-250 в Чжухае (Китай), который пройдёт с 20 по 26 сентября на харде.

Посев соревнований возглавил серебряный призёр Олимпиады – 2020, 15-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов. Он пропустит первый раунд, а во втором сразится с победителем матча Диего Шварцман (Аргентина) – Q.

Второй номер посева получил первая ракетка Великобритании Кэмерон Норри. Его потенциальные соперники во втором раунде определятся позднее.

Также высокие номера посева получили немец Ян-Леннард Штруфф (3) и американец Себастьян Корда (4).

Интересные матчи первого круга турнира в Чжухае:

Аслан Карацев (Россия) – Маттео Арнальди (Италия)

Энди Маррей (Великобритания, 7) – Е Цун Мо (Китай, WC)