Мугуруса — о возвращении: пока ничего не думала, впереди ещё много времени

Бывшая первая ракетка мира, 29-летняя испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса дала комментарий по поводу своего возвращения в тур в 2024 году.

«‎Я просто наслаждаюсь этим отпуском в полной мере, я ещё ни о чём не думала, сейчас сентябрь, и впереди ещё много времени.

Я строю планы, которые не могла реализовать, когда участвовала на турнирах. Я люблю заниматься зумбой, потому что мне очень нравится танцевать, и это также помогает мне расслабиться. Я практикую её и во время соревнований, и в отпуске»‎, — рассказала экс первая ракетка мира в интервью Diario Sur.

Последний матч Гарбинье Мугуруса провела 30 января 2023 года против Линды Носковой. Матч закончился поражением испанской спортсменки со счётом 1:6, 4:6. После этого Мугуруса заявила о том, что больше не примет участия в турнирах в 2023 году из-за ухода в отпуск.