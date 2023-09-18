Мугуруса — о возвращении: пока ничего не думала, впереди ещё много времени

Бывшая первая ракетка мира, 29-летняя испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса дала комментарий по поводу своего возвращения в тур в 2024 году.
«Я просто наслаждаюсь этим отпуском в полной мере, я ещё ни о чём не думала, сейчас сентябрь, и впереди ещё много времени.
Я строю планы, которые не могла реализовать, когда участвовала на турнирах. Я люблю заниматься зумбой, потому что мне очень нравится танцевать, и это также помогает мне расслабиться. Я практикую её и во время соревнований, и в отпуске», — рассказала экс первая ракетка мира в интервью Diario Sur.
Последний матч Гарбинье Мугуруса провела 30 января 2023 года против Линды Носковой. Матч закончился поражением испанской спортсменки со счётом 1:6, 4:6. После этого Мугуруса заявила о том, что больше не примет участия в турнирах в 2023 году из-за ухода в отпуск.
- 18 сентября 2023
-
20:06
-
19:43
-
19:30
-
18:42
-
18:32
-
18:16
-
18:06
-
16:57
-
16:47
-
11:55
-
11:50
-
09:52
-
09:31
-
09:30
-
09:18
-
04:35
-
03:31
-
02:42
-
01:41
-
01:01
-
00:46
-
00:29
- 17 сентября 2023
-
23:31
-
23:17
-
22:32
-
19:41
-
17:53
-
15:59
-
13:13
-
11:42
-
11:38
-
11:19
-
11:11
-
10:40
-
09:59