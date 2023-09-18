Маррей — о Кубке Дэвиса: нужно вернуть прежний формат с домашними и гостевыми играми

Британский теннисист Энди Маррей раскритиковал нынешний формат Кубка Дэвиса. Ранее швейцарский теннисист Стэн Вавринка также подверг критике формат проведения турнира, обратив внимание на пустые трибуны перед игрой его сборной.

«‎Когда этот формат стали обсуждать, я был в Совете игроков ATP, и никто из нас его не поддержал. Мы сообщили об этом президенту ITF Дэвиду Хаггерти. Нам ответили, что учтут это, а буквально через два дня объявили о смене формата.

Нам повезло, что мы провели все матчи в великолепной атмосфере с прекрасными зрителями. Обидно, когда Франция и Австралия, одни из главных теннисных держав, где любят Кубок Дэвиса, играют при пустых трибунах.

Стадион вмещает 10 тысяч зрителей, и, когда он пустует, это кажется неправильным. Чтобы вернуть турниру успех, надо изменить формат. Все теннисисты любят домашние и выездные матчи, ни разу не слышал, чтобы это кому-то не нравилось. Болельщики тоже любят домашние и выездные матчи. Надеюсь, мы найдём способ вернуться к предыдущему формату»‎, — сказал Маррей в интервью The Times.