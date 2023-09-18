Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Вот такие сейчас дети». Маррей показал видео, где везёт Дрэйпера домой после Кубка Дэвиса

«Вот такие сейчас дети». Маррей показал видео, где везёт Дрэйпера домой после Кубка Дэвиса
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей опубликовал в социальных сетях забавное видео. На нём запечатлено, как 36-летний Маррей за рулем автомобиля и 105-я ракетка мира, 21-летний британец Джек Дрэйпер на пассажирском сиденье вместе добираются домой после успеха на Кубке Дэвиса.

Дрэйпер при этом в отличном настроении и распевает песни, а Маррей в типичной для себя манере угрюм и показывает на камеру средний палец.

«Вот такие дети сейчас. Три с половиной часа вместе с ним по пути домой…» — иронично подписал ролик Маррей.

Напомним, сборной Великобритании в эти выходные удалось преодолеть групповой этап финального турнира Кубка Дэвиса – 2023 и отобраться в решающий раунд.

Материалы по теме
Джокович выиграл первый матч после US Open — Сербия в 1/4 Кубка Дэвиса! А Испания вылетела
Джокович выиграл первый матч после US Open — Сербия в 1/4 Кубка Дэвиса! А Испания вылетела
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android