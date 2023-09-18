«Вот такие сейчас дети». Маррей показал видео, где везёт Дрэйпера домой после Кубка Дэвиса

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей опубликовал в социальных сетях забавное видео. На нём запечатлено, как 36-летний Маррей за рулем автомобиля и 105-я ракетка мира, 21-летний британец Джек Дрэйпер на пассажирском сиденье вместе добираются домой после успеха на Кубке Дэвиса.

Дрэйпер при этом в отличном настроении и распевает песни, а Маррей в типичной для себя манере угрюм и показывает на камеру средний палец.

«Вот такие дети сейчас. Три с половиной часа вместе с ним по пути домой…» — иронично подписал ролик Маррей.

Напомним, сборной Великобритании в эти выходные удалось преодолеть групповой этап финального турнира Кубка Дэвиса – 2023 и отобраться в решающий раунд.