Рафаэль Надаль: хотел бы когда-нибудь стать президентом «Реала»

Испанский теннисист, экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал о желании стать президентом мадридского «Реала».

«Могу ли я стать президентом мадридского «Реала»? Думаю, я бы хотел этого, но прямо сейчас у клуба есть самый лучший президент, которого только можно представить», – приводит слова Надаля Eurosport со ссылкой на Movistar.

Рафаэль Надаль стал одним из звёздных гостей матча испанской Примеры между мадридским «Реалом» и «Реалом Сосьедад». Победу со счётом 2:1 одержали «сливочные». В пяти турах подопечные Карло Анчелотти набрали 15 очков и занимают первое место в турнирной таблице испанского чемпионата.

Мадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад»:

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