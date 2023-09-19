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Вероника Кудерметова обыграла Эжени Бушар и пробилась в третий круг турнира в Гвадалахаре

Вероника Кудерметова обыграла Эжени Бушар и пробилась в третий круг турнира в Гвадалахаре
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в третий круг турнира в Гвадалахаре (Мексика). Россиянка обыграла представительницу Канады Эжени Бушар со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 48 минут. За это время Кудерметова сделала восемь эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15. На счету Бушар две подачи навылет, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнтов из 10.

В третьем круге Кудерметова встретится с победительницей пары Даяна Ястремская (Украина) — Виктория Азаренко (Беларусь).

Турнир в Гвадалахаре проходит с 17 по 23 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 2,7 млн. Действующим победителем турнира является Слоан Стивенс.

Гвадалахара. 2-й круг
19 сентября 2023, вторник. 00:50 МСК
Вероника Кудерметова
19
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 6
2 		7 7 4
         
Эжени Бушар
248
Канада
Эжени Бушар
Э. Бушар
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