Вероника Кудерметова обыграла Эжени Бушар и пробилась в третий круг турнира в Гвадалахаре
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в третий круг турнира в Гвадалахаре (Мексика). Россиянка обыграла представительницу Канады Эжени Бушар со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:4.
Продолжительность встречи составила 2 часа 48 минут. За это время Кудерметова сделала восемь эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15. На счету Бушар две подачи навылет, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнтов из 10.
В третьем круге Кудерметова встретится с победительницей пары Даяна Ястремская (Украина) — Виктория Азаренко (Беларусь).
Турнир в Гвадалахаре проходит с 17 по 23 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 2,7 млн. Действующим победителем турнира является Слоан Стивенс.
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