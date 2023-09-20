Кырстя — о словах Уильямс про Халеп: Серена всегда отличалась высокомерием

25-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя прокомментировала слова американки Серены Уильямс по поводу отстранения румынки Симоны Халеп за допинг на четыре года.

Ранее Серена Уильямс в своих соцсетях отреагировала на отстранение Халеп, намекнув на количество возможных выигранных титулов Уимблдона, если бы румынка не обыграла её в 2019 году. «Восемь — лучшее число», — написала Уильямс после новости о том, что Халеп получила четырёхлетнюю дисквалификацию за допинг.

«Серена как теннисистка была необычайно хороша. Но как человек она всегда отличалась высокомерием. Она не могла смириться с тем, что кто-то мог её обыграть или отобрать у неё титул», — приводит слова Кырсти sport.ro.

Напомним, Халеп дисквалифицировали до 6 октября 2026 года. Румынская теннисистка намерена обжаловать это решение.