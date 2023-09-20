Глава комитета Кубка Дэвиса — о критике Вавринки: жаль, что ситуация стала такой публичной

Председатель комитета Кубка Дэвиса Марк Вудфорд ответил на критику турнира со стороны швейцарского теннисиста Стэна Вавринки. Ранее Вавринка обратил внимание на пустые трибуны на соревнованиях.

«Стэн произвёл небольшой фурор, сняв трибуны. Мы всегда рады обратной связи, но жаль, что эта ситуация стала такой публичной. Высказывания некоторых людей, которые находятся в меньшинстве, могут быть политически мотивированы. В них нет необходимости», — приводит слова Вудворда PA Media на странице в соцсетях.

Напомним, Вавринка предъявил претензии инвестиционной группе Cosmos и её главе, футболисту Жерару Пике, за низкую посещаемость соревнований. До этого на протяжении пяти лет Пике и его компания, заключив 25-летний контракт, занимались организацией Кубка, однако в прошлом году Международная федерация тенниса (ITF) расторгла соглашение.