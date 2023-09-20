Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Глава комитета Кубка Дэвиса — о критике Вавринки: жаль, что ситуация стала такой публичной

Глава комитета Кубка Дэвиса — о критике Вавринки: жаль, что ситуация стала такой публичной
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель комитета Кубка Дэвиса Марк Вудфорд ответил на критику турнира со стороны швейцарского теннисиста Стэна Вавринки. Ранее Вавринка обратил внимание на пустые трибуны на соревнованиях.

«Стэн произвёл небольшой фурор, сняв трибуны. Мы всегда рады обратной связи, но жаль, что эта ситуация стала такой публичной. Высказывания некоторых людей, которые находятся в меньшинстве, могут быть политически мотивированы. В них нет необходимости», — приводит слова Вудворда PA Media на странице в соцсетях.

Напомним, Вавринка предъявил претензии инвестиционной группе Cosmos и её главе, футболисту Жерару Пике, за низкую посещаемость соревнований. До этого на протяжении пяти лет Пике и его компания, заключив 25-летний контракт, занимались организацией Кубка, однако в прошлом году Международная федерация тенниса (ITF) расторгла соглашение.

Материалы по теме
Вавринка: вы знали, что ITF платит людям, чтобы они громче болели на Кубке Дэвиса?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android