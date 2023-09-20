Ига Свёнтек: подойти к Олимпийским играм 2024 года в оптимальной форме будет сложно

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о подготовке к Олимпийским играм 2024 года в Париже (Франция).

«Олимпийские игры, конечно, в приоритете, но конкретно к этим соревнованиям подойти в оптимальной форме будет сложно. Если вы спросите, как я бы это сделала, то я бы начала период подготовки во время Открытого чемпионата Франции. Календарь очень плотный, и впереди меня ждёт очень много важных турниров. С начала сезона думать об Олимпиаде нет смысла. Ведь по пути будут Открытый чемпионат Австралии, важные соревнования в США и «Ролан Гаррос». В нашем виде спорта важно всё, а не только чемпионат мира и Игры», — приводит слова Свёнтек Eurosport.