Ига Свёнтек: подойти к Олимпийским играм 2024 года в оптимальной форме будет сложно
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о подготовке к Олимпийским играм 2024 года в Париже (Франция).
«Олимпийские игры, конечно, в приоритете, но конкретно к этим соревнованиям подойти в оптимальной форме будет сложно. Если вы спросите, как я бы это сделала, то я бы начала период подготовки во время Открытого чемпионата Франции. Календарь очень плотный, и впереди меня ждёт очень много важных турниров. С начала сезона думать об Олимпиаде нет смысла. Ведь по пути будут Открытый чемпионат Австралии, важные соревнования в США и «Ролан Гаррос». В нашем виде спорта важно всё, а не только чемпионат мира и Игры», — приводит слова Свёнтек Eurosport.
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