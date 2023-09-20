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Александрова разгромно проиграла в третьем круге в Гвадалахаре

Александрова разгромно проиграла в третьем круге в Гвадалахаре
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28-летняя российская теннисистка, 20-я ракетка мира Екатерина Александрова разгромно проиграла 111-й ракетке мира из США Кэролайн Доулхайд в 1/8 финала турнира серии WTA-1000 в Гвадалахаре, Мексика.

Матч продлился 1 час и 1 минуту и завершился победой американской теннисистки с большим отрывом — 6:1, 6:2. По подачам навылет полное преимущество также у Доулхайд — 4:0. Одну двойную ошибку допустила теннисистка из США, у Александровой их шесть.

Это была первая встреча двух теннисисток между собой.

В четвертьфинале Гвадалахары Кэролайн Доулхайд встретится с победительницей пары Онс Жабер (Тунис) — Мартина Тревизан (Италия).

Турнир в Гвадалахаре проходит с 17 по 23 сентября, общий призовой фонд турнира — $ 2 788 468.

Гвадалахара. 3-й круг
20 сентября 2023, среда. 21:35 МСК
Кэролайн Доулхайд
111
США
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Екатерина Александрова
20
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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