Александрова разгромно проиграла в третьем круге в Гвадалахаре

28-летняя российская теннисистка, 20-я ракетка мира Екатерина Александрова разгромно проиграла 111-й ракетке мира из США Кэролайн Доулхайд в 1/8 финала турнира серии WTA-1000 в Гвадалахаре, Мексика.

Матч продлился 1 час и 1 минуту и завершился победой американской теннисистки с большим отрывом — 6:1, 6:2. По подачам навылет полное преимущество также у Доулхайд — 4:0. Одну двойную ошибку допустила теннисистка из США, у Александровой их шесть.

Это была первая встреча двух теннисисток между собой.

В четвертьфинале Гвадалахары Кэролайн Доулхайд встретится с победительницей пары Онс Жабер (Тунис) — Мартина Тревизан (Италия).

Турнир в Гвадалахаре проходит с 17 по 23 сентября, общий призовой фонд турнира — $ 2 788 468.