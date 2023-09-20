Александрова разгромно проиграла в третьем круге в Гвадалахаре
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28-летняя российская теннисистка, 20-я ракетка мира Екатерина Александрова разгромно проиграла 111-й ракетке мира из США Кэролайн Доулхайд в 1/8 финала турнира серии WTA-1000 в Гвадалахаре, Мексика.
Матч продлился 1 час и 1 минуту и завершился победой американской теннисистки с большим отрывом — 6:1, 6:2. По подачам навылет полное преимущество также у Доулхайд — 4:0. Одну двойную ошибку допустила теннисистка из США, у Александровой их шесть.
Это была первая встреча двух теннисисток между собой.
В четвертьфинале Гвадалахары Кэролайн Доулхайд встретится с победительницей пары Онс Жабер (Тунис) — Мартина Тревизан (Италия).
Турнир в Гвадалахаре проходит с 17 по 23 сентября, общий призовой фонд турнира — $ 2 788 468.
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