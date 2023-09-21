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Кудерметова проиграла Азаренко в тртетьем круге турнира в Гвадалахаре

Кудерметова проиграла Азаренко в тртетьем круге турнира в Гвадалахаре
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Седьмая сеяная россиянка Вероника Кудерметова проиграла десятой сеяной Виктории Азаренко из Беларуси в третьем круге турнира категории WTA-1000 Guadalajara Open AKRON Presented by SANTANDER в одиночном разряде в Гвадалахаре (Мексика) — 2:6, 1:6. Матч проходил на «Эстадио Тенис Акрон» в «Панамерикан Теннис Сентер» и продолжался 1 час 42 минуты.

В ходе матча Кудерметова сделала четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти. Её соперница трижды подала на вылет, три раза ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. Всего за матч Кудерметова выиграла 48 очков, а Азаренко — 73.

Кудерметова была последней представительницей России на турнире в одиночном разряде.

Гвадалахара. 3-й круг
21 сентября 2023, четверг. 03:10 МСК
Вероника Кудерметова
19
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Виктория Азаренко
23
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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