Кудерметова проиграла Азаренко в тртетьем круге турнира в Гвадалахаре
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Седьмая сеяная россиянка Вероника Кудерметова проиграла десятой сеяной Виктории Азаренко из Беларуси в третьем круге турнира категории WTA-1000 Guadalajara Open AKRON Presented by SANTANDER в одиночном разряде в Гвадалахаре (Мексика) — 2:6, 1:6. Матч проходил на «Эстадио Тенис Акрон» в «Панамерикан Теннис Сентер» и продолжался 1 час 42 минуты.
В ходе матча Кудерметова сделала четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти. Её соперница трижды подала на вылет, три раза ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. Всего за матч Кудерметова выиграла 48 очков, а Азаренко — 73.
Кудерметова была последней представительницей России на турнире в одиночном разряде.
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