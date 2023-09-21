Экс-тренер Агасси поддержал Халеп после дисквалификации

Австралиец Даррен Кэхилл, бывший тренер восьмикратного чемпиона турниров «Большого шлема» американского теннисиста Андре Агасси, поддержал румынскую теннисистку Симону Халеп после её дисквалификации.

«Сохраняй веру, Симона. Она не сделала ничего из того, что было указано в отчёте. CAS всегда был подходящим органом для рассмотрения этого дела. Продолжай идти вперёд», — написал Кэхилл на странице в социальных сетях.

Напомним, в конце 2022 года Симона Халеп сдала положительный тест на роксадустат во время участия в Открытом чемпионате США. В её биологическом паспорте также были обнаружены нарушения. Спортсменка была временно отстранена. 12 сентября стало известно, что Халеп дисквалифицировали на четыре года, до 6 октября 2026 года. Сообщалось, что теннисистка намерена обжаловать это решение.