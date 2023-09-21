Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Экс-тренер Агасси поддержал Халеп после дисквалификации

Экс-тренер Агасси поддержал Халеп после дисквалификации
Аудио-версия:
Комментарии

Австралиец Даррен Кэхилл, бывший тренер восьмикратного чемпиона турниров «Большого шлема» американского теннисиста Андре Агасси, поддержал румынскую теннисистку Симону Халеп после её дисквалификации.

«Сохраняй веру, Симона. Она не сделала ничего из того, что было указано в отчёте. CAS всегда был подходящим органом для рассмотрения этого дела. Продолжай идти вперёд», — написал Кэхилл на странице в социальных сетях.

Напомним, в конце 2022 года Симона Халеп сдала положительный тест на роксадустат во время участия в Открытом чемпионате США. В её биологическом паспорте также были обнаружены нарушения. Спортсменка была временно отстранена. 12 сентября стало известно, что Халеп дисквалифицировали на четыре года, до 6 октября 2026 года. Сообщалось, что теннисистка намерена обжаловать это решение.

Материалы по теме
Злобная реакция Серены на бан Халеп — истинное кощунство. Что не так с королевой тенниса
Злобная реакция Серены на бан Халеп — истинное кощунство. Что не так с королевой тенниса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android