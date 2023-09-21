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Хольгер Руне похвастался мышцами своих ног, опубликовав фото из тренажёрного зала

Хольгер Руне похвастался мышцами своих ног, опубликовав фото из тренажёрного зала
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Четвёртая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне опубликовал в социальных сетях фото своих ног из тренажёрного зала.

Отметим, что в предыдущем посте Руне поделился своим настроем на участие в турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), который пройдёт с 16 по 22 октября. Хольгер – действующий чемпион турнира. «Поеду защищать свой второй титул в этом году», — написал датчанин.

Фото: из личного архива Хольгера Руне

Руне действительно в этом году уже защитил один из титулов, завоёванных в 2022 году. Это произошло на турнире категории ATP-250 в Мюнхене (Германия). Также теннисисту предстоит участие в турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) в качестве действующего чемпиона.

Отметим, что ранее, на Кубке Дэвиса Руне потерпел пятое поражение подряд.

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