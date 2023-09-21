Ига Свёнтек резко отреагировала на мнение, что сезон-2023 стал для неё неудачным

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек ответила, считает ли для себя неудачным сезон 2023 года. На текущий момент в 2023-м Ига защитила титул на «Ролан Гаррос» и выиграла три турнира WTA, однако потеряла первую строчку мирового рейтинга.

«Удержать первую позицию очень сложно. Немного глупо цитировать Тейлор Свифт, но в одном из интервью она сказала, что музыка – это индустрия развлечений, которая должна быть весёлой, однако происходящее вокруг больше напоминает «Голодные игры». Меня зацепили её слова, потому что в туре я чувствую примерно то же самое. Помню, что думала иначе, когда пришла в него в 2019 году. Я ценила, что путешествую по этим замечательным местам и теперь могу выступать на турнирах WTA. Затем всё сильно изменилось.

Если бы в 2022-м у меня был обычный сезон, то победа на турнире «Большого шлема» в этом году стала бы большим успехом, который практически оправдал бы весь мой сезон. А ведь я в этом сезоне выиграла и «Шлем», и ещё несколько турниров. Да, это были не «тысячники», но эти турниры были для меня важны, а мы сейчас говорим о неудачах. Это парадокс, с которым мне трудно смириться. Из-за того, что я слышу подобные вещи, я и сама начинаю думать, что у меня был неудачный год. Однако рядом со мной хорошие люди, которые могут объяснить мне, что это совсем не так», — сказала Свёнтек в эфире Eurosport Polska.