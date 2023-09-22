Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шарапова сыграет в миксте с Макинроем в матче с Граф и Агасси на турнире по пиклболу

Шарапова сыграет в миксте с Макинроем в матче с Граф и Агасси на турнире по пиклболу
Комментарии

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что сыграет на турнире по пиклболу Pickleball Slam 2 в миксте с Джоном Макинроем. Соперниками дуэта станут Штеффи Граф и Андре Агасси.

«Я играю в пиклбол, и не просто в пиклбол: я играю в дуэте с Джоном Макинроем со Штеффи Граф и Андре Агасси 4 февраля на стадионе «Хард-рок» в Майами. Это Pickleball Slam 2, и осмелюсь сказать, что я начинаю немного нервничать и тревожиться. Но не обращайте внимания — я не могу дождаться, когда увижу вас, болельщиков, там. Настраивайтесь, следите, поддерживайте нас. Давайте будем командой», — сказала Шарапова в видео, опубликованном в социальной сети.

Турнир Pickleball Slam 2 пройдёт 4 февраля 2024 года в Майами (США).

Материалы по теме
Рублёв — лучший на «выставках» в 2023-м. И он возглавил сборную Европы на Кубке Лэйвера
Рублёв — лучший на «выставках» в 2023-м. И он возглавил сборную Европы на Кубке Лэйвера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android