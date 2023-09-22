Шарапова сыграет в миксте с Макинроем в матче с Граф и Агасси на турнире по пиклболу

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что сыграет на турнире по пиклболу Pickleball Slam 2 в миксте с Джоном Макинроем. Соперниками дуэта станут Штеффи Граф и Андре Агасси.

«Я играю в пиклбол, и не просто в пиклбол: я играю в дуэте с Джоном Макинроем со Штеффи Граф и Андре Агасси 4 февраля на стадионе «Хард-рок» в Майами. Это Pickleball Slam 2, и осмелюсь сказать, что я начинаю немного нервничать и тревожиться. Но не обращайте внимания — я не могу дождаться, когда увижу вас, болельщиков, там. Настраивайтесь, следите, поддерживайте нас. Давайте будем командой», — сказала Шарапова в видео, опубликованном в социальной сети.

Турнир Pickleball Slam 2 пройдёт 4 февраля 2024 года в Майами (США).