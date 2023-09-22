Шарапова сыграет в миксте с Макинроем в матче с Граф и Агасси на турнире по пиклболу
Поделиться
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что сыграет на турнире по пиклболу Pickleball Slam 2 в миксте с Джоном Макинроем. Соперниками дуэта станут Штеффи Граф и Андре Агасси.
«Я играю в пиклбол, и не просто в пиклбол: я играю в дуэте с Джоном Макинроем со Штеффи Граф и Андре Агасси 4 февраля на стадионе «Хард-рок» в Майами. Это Pickleball Slam 2, и осмелюсь сказать, что я начинаю немного нервничать и тревожиться. Но не обращайте внимания — я не могу дождаться, когда увижу вас, болельщиков, там. Настраивайтесь, следите, поддерживайте нас. Давайте будем командой», — сказала Шарапова в видео, опубликованном в социальной сети.
Турнир Pickleball Slam 2 пройдёт 4 февраля 2024 года в Майами (США).
Комментарии
- 22 сентября 2023
-
13:56
-
12:37
-
11:22
-
11:15
-
03:00
-
00:27
-
00:01
- 21 сентября 2023
-
23:10
-
21:45
-
20:56
-
20:30
-
20:11
-
19:31
-
19:16
-
18:48
-
18:26
-
17:59
-
17:37
-
14:33
-
13:42
-
11:59
-
11:20
-
10:50
-
10:19
-
05:04
-
03:20
-
00:41
- 20 сентября 2023
-
23:55
-
22:53
-
21:38
-
21:14
-
18:40
-
18:03
-
17:32
-
16:21
Партнерский контент