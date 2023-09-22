Рублёв — лучший на «выставках» в 2023-м. И он возглавил сборную Европы на Кубке Лэйвера

С 22 по 24 сентября в Ванкувере (Канада) пройдёт Кубок Лэйвера. Это выставочное мероприятие, так что игроки, участвующие в нём, не получают очков в мировой рейтинг. Несмотря на это, турнир, появившийся в 2017 году и названный в честь легендарного австралийского теннисиста Рода Лэйвера, с 2019-го входит в официальный календарь ATP. Матчи проходят по традиционным правилам — за одним исключением: если после двух сетов счёт 1:1, вместо третьей партии играется так называемый чемпионский тай-брейк до 10 очков.
В Кубке Лэйвера принимают участие две команды: сборная Европы и сборная мира. Такой принцип распределения игроков регулярно приводит к дисбалансу. В 2019 и 2021 годах слабейший по рейтингу представитель сборной Европы располагался в классификации выше сильнейшего игрока сборной мира. Нетрудно предположить, какая команда чаще выигрывала турнир. Первые четыре розыгрыша остались за европейцами. И лишь в 2022 году сборная мира размочила счёт.
На весь турнир отводится три игровых дня. Программа встреч каждый раз стандартная: три одиночных матча и один парный. Но если в первый день победа в отдельно взятом противостоянии приносит команде одно очко, то во второй — уже два, а в третий — целых три. Нетрудно подсчитать, что максимум, которого можно добиться, — 24 очка. Это, в свою очередь, означает, что для победы на Кубке Лэйвера команде необходимо набрать 13 очков. При этом интрига сохраняется вплоть до последнего дня: даже если одна из команд выиграет все матчи в пятницу и в субботу, перед воскресеньем у неё будет только 12 очков.
В этот раз на Кубке Лэйвера сыграет и представитель России. Им будет Андрей Рублёв, шестая ракетка мира. Это уже не первый случай, когда россияне принимают участие в турнире. В 2021 году Даниил Медведев и Рублёв помогли команде Европы разгромить Остальной мир со счётом 14:1. Однако самым памятным, пожалуй, стал Кубок Лэйвера — 2022, на котором состоялись эмоциональные проводы Роджера Федерера. Именно там великий швейцарец провёл последний матч, причём не с кем-нибудь, а в паре с Рафаэлем Надалем, своим извечным соперником.
Несмотря на суперзвёздный состав — помимо Федерера и Надаля за европейцев, в частности, сыграли Новак Джокович и Энди Маррей — сборная мира одержала победу со счётом 13:8. В этот раз команда Европы попробует отыграться за прошлогоднее поражение. И повести её к победе должен Рублёв. Почему он? Да хотя бы потому, что на турнире нет никого выше Андрея по рейтингу.
Сборная Европы на Кубке Лэйвера — 2023
- Андрей Рублёв (Россия, шестое место в рейтинге ATP);
- Каспер Рууд (Норвегия, 9);
- Хуберт Хуркач (Польша, 16);
- Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 25);
- Артюр Фис (Франция, 44);
- Гаэль Монфис (Франция, 142).
Запасные
- Иржи Легечка (Чехия, 29);
- Стэн Вавринка (Швейцария, 40).
Капитан
- Бьорн Борг, вице-капитан — Томас Энквист (оба — Швеция).
Для Рублёва это будет второе участие в Кубке Лэйвера, для Рууда — третье. А остальные европейцы дебютируют на турнире.
Сборная мира на Кубке Лэйвера — 2023
- Тейлор Фритц (США, 8);
- Фрэнсис Тиафо (США, 11);
- Томми Пол (США, 13);
- Феликс Оже-Альяссим (Канада, 14);
- Бен Шелтон (США, 19);
- Франсиско Серундоло (Аргентина, 21).
Запасные
- Кристофер Юбэнкс (США, 32);
- Милош Раонич (Канада, 322).
Капитан
- Джон Макинрой, вице-капитан — Патрик Макинрой (оба — США).
Тут самый опытный — Тиафо, который в четвёртый раз сыграет на Кубке Лэйвера. Фритц и Оже-Альяссим выступят в третий раз, остальные — дебютанты.
Обе команды ещё до старта турнира понесли потери. О том, что Ник Кирьос не сыграет за сборную мира, стало известно ещё в августе. В 2023 году австралиец провёл только один официальный матч, да и тот проиграл. А уже на текущей неделе с Кубка Лэйвера вынуждены были сняться четвёртый номер рейтинга ATP Хольгер Руне и пятая ракетка мира Стефанос Циципас. Руне проиграл пять матчей подряд, так что ему сейчас не до выставочных турниров. По словам мамы Хольгера, у него так болит спина, что даже ибупрофен не помогает. Циципас также пропустит турнир из-за травмы.
Так что всё в руках Рублёва! Андрей потрясающе хорош на выставочных турнирах в 2023 году. С марта по сентябрь он завоевал целых пять титулов, причём на самых разных покрытиях. Так бы и на Кубке Лэйвера!
Титулы Андрея Рублёва на выставочных турнирах в 2023 году
- Март: Tennis Showdown Exhibition (хард). Соперник по финалу — Даниил Медведев.
- Апрель: Red Bull Bassline Exhibition (грунт). Соперник по финалу — Каспер Рууд.
- Июнь: The Boddles Tennis Exhibition (трава). Соперник по финалу — Лоренцо Музетти.
- Июль: Copa del Rey de Tennis (грунт). Соперник по финалу — Борна Чорич.
- Сентябрь: Ultimate Tennis Showdown (хард). Соперник по финалу — Григор Димитров.
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