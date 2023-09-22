Рублёв — лучший на «выставках» в 2023-м. И он возглавил сборную Европы на Кубке Лэйвера

С 22 по 24 сентября в Ванкувере (Канада) пройдёт Кубок Лэйвера. Это выставочное мероприятие, так что игроки, участвующие в нём, не получают очков в мировой рейтинг. Несмотря на это, турнир, появившийся в 2017 году и названный в честь легендарного австралийского теннисиста Рода Лэйвера, с 2019-го входит в официальный календарь ATP. Матчи проходят по традиционным правилам — за одним исключением: если после двух сетов счёт 1:1, вместо третьей партии играется так называемый чемпионский тай-брейк до 10 очков.

В Кубке Лэйвера принимают участие две команды: сборная Европы и сборная мира. Такой принцип распределения игроков регулярно приводит к дисбалансу. В 2019 и 2021 годах слабейший по рейтингу представитель сборной Европы располагался в классификации выше сильнейшего игрока сборной мира. Нетрудно предположить, какая команда чаще выигрывала турнир. Первые четыре розыгрыша остались за европейцами. И лишь в 2022 году сборная мира размочила счёт.

На весь турнир отводится три игровых дня. Программа встреч каждый раз стандартная: три одиночных матча и один парный. Но если в первый день победа в отдельно взятом противостоянии приносит команде одно очко, то во второй — уже два, а в третий — целых три. Нетрудно подсчитать, что максимум, которого можно добиться, — 24 очка. Это, в свою очередь, означает, что для победы на Кубке Лэйвера команде необходимо набрать 13 очков. При этом интрига сохраняется вплоть до последнего дня: даже если одна из команд выиграет все матчи в пятницу и в субботу, перед воскресеньем у неё будет только 12 очков.

В этот раз на Кубке Лэйвера сыграет и представитель России. Им будет Андрей Рублёв, шестая ракетка мира. Это уже не первый случай, когда россияне принимают участие в турнире. В 2021 году Даниил Медведев и Рублёв помогли команде Европы разгромить Остальной мир со счётом 14:1. Однако самым памятным, пожалуй, стал Кубок Лэйвера — 2022, на котором состоялись эмоциональные проводы Роджера Федерера. Именно там великий швейцарец провёл последний матч, причём не с кем-нибудь, а в паре с Рафаэлем Надалем, своим извечным соперником.

Несмотря на суперзвёздный состав — помимо Федерера и Надаля за европейцев, в частности, сыграли Новак Джокович и Энди Маррей — сборная мира одержала победу со счётом 13:8. В этот раз команда Европы попробует отыграться за прошлогоднее поражение. И повести её к победе должен Рублёв. Почему он? Да хотя бы потому, что на турнире нет никого выше Андрея по рейтингу.

Сборная Европы на Кубке Лэйвера — 2023

Запасные

Иржи Легечка (Чехия, 29);

Стэн Вавринка (Швейцария, 40).

Капитан

Бьорн Борг, вице-капитан — Томас Энквист (оба — Швеция).

Для Рублёва это будет второе участие в Кубке Лэйвера, для Рууда — третье. А остальные европейцы дебютируют на турнире.

Сборная мира на Кубке Лэйвера — 2023

Запасные

Кристофер Юбэнкс (США, 32);

Милош Раонич (Канада, 322).

Капитан

Джон Макинрой, вице-капитан — Патрик Макинрой (оба — США).

Тут самый опытный — Тиафо, который в четвёртый раз сыграет на Кубке Лэйвера. Фритц и Оже-Альяссим выступят в третий раз, остальные — дебютанты.

Обе команды ещё до старта турнира понесли потери. О том, что Ник Кирьос не сыграет за сборную мира, стало известно ещё в августе. В 2023 году австралиец провёл только один официальный матч, да и тот проиграл. А уже на текущей неделе с Кубка Лэйвера вынуждены были сняться четвёртый номер рейтинга ATP Хольгер Руне и пятая ракетка мира Стефанос Циципас. Руне проиграл пять матчей подряд, так что ему сейчас не до выставочных турниров. По словам мамы Хольгера, у него так болит спина, что даже ибупрофен не помогает. Циципас также пропустит турнир из-за травмы.

Так что всё в руках Рублёва! Андрей потрясающе хорош на выставочных турнирах в 2023 году. С марта по сентябрь он завоевал целых пять титулов, причём на самых разных покрытиях. Так бы и на Кубке Лэйвера!

Титулы Андрея Рублёва на выставочных турнирах в 2023 году