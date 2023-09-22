Карен Хачанов уверенно вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Чжухае

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, бывшая восьмая ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов уверенно вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Чжухае (Китай).

В стартовом для себя матче Хачанов (1) со счётом 6:4, 6:4 обыграл 323-ю ракетку мира, австралийца Алекса Болта. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 50 минут. Хачанов восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Болта шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и 10 нереализованных брейк-пойнтов.

Отметим, что эта победа стала для Хачанова первой с июня. Он пропустил часть сезона между «Ролан Гаррос» и US Open из-за стрессового перелома.

За выход в полуфинал соревнований в Чжухае Хачанов сразится с 39-й ракеткой мира, представителем США Маккензи Макдональдом (6).