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Карен Хачанов уверенно вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Чжухае

Карен Хачанов уверенно вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Чжухае
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, бывшая восьмая ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов уверенно вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Чжухае (Китай).

В стартовом для себя матче Хачанов (1) со счётом 6:4, 6:4 обыграл 323-ю ракетку мира, австралийца Алекса Болта. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 50 минут. Хачанов восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Болта шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и 10 нереализованных брейк-пойнтов.

Отметим, что эта победа стала для Хачанова первой с июня. Он пропустил часть сезона между «Ролан Гаррос» и US Open из-за стрессового перелома.

За выход в полуфинал соревнований в Чжухае Хачанов сразится с 39-й ракеткой мира, представителем США Маккензи Макдональдом (6).

Чжухай (м). 2-й круг
22 сентября 2023, пятница. 15:25 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Алекс Болт
Австралия
Алекс Болт
А. Болт
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