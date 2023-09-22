Кей Нисикори снялся с «Мастерса» в Шанхае
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Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира, японский теннисист Кей Нисикори снялся с турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), который пройдёт с 4 по 15 октября. В основной сетке соревнований Нисикори заменит представитель Испании Хауме Мунар (83-я ракетка мира).
Отметим, что турнир в Шанхае пройдёт впервые с 2019 года. Соревнования не проводились три года — сначала из-за пандемии коронавируса, а потом из-за скандала вокруг Пэн Шуай.
33-летний Нисикори не играет с конца июля, он восстанавливается после травмы колена. В последний раз Кей выходил на корт в конце июля текущего года. Японский теннисист дошёл до четвертьфинального раунда турнира категории ATP-250 в Атланте (США).
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