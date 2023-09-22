Муратоглу — о снятии Медведева с UTS: Даниил не стал притворяться, что получил травму

Известный теннисный менеджер, бывший тренер легендарной американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу высказался о снятии чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира, россиянина Даниила Медведева с выставочного турнира серии UTS, который прошёл во Франкфурте (Германия) с 15 по 17 сентября. Его чемпионом стал другой россиянин Андрей Рублёв.
«Он очень хороший парень, поэтому не стал притворяться, что получил травму. Он просто сказал мне: «Я совершенно пуст».
С другой стороны, мы рады, что Григор (Димитров) сумел так оперативно нам помочь. Мы все считаем, что за его игрой интересно наблюдать», — приводит слова Муратоглу Tennis Majors.
Напомним, Ultimate Tennis Showdown — международная индивидуальная теннисная лига — была впервые проведена в 2020 году в связи со срывом сезона из-за пандемии коронавируса. Её организаторами выступили Муратоглу и австралийский теннисист Алексей Попырин.
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