Энди Маррей признался, что впечатлён выступлением 36-летнего Джоковича в этом сезоне

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей высоко оценил выступление серба Новака Джоковича в этом сезоне.

«Думаю, то, чего он достиг на US Open (выиграл 24-й ТБШ. – Прим. «Чемпионата») и в целом в сезоне, – это что-то невероятное. Быть на таком уровне физической готовности в 36 – вот что впечатляет. Мотивация, победный задор и выступление на высочайшем уровне, восхитительны. У Роджера (Федерера) и Рафы (Надаля) тоже были долгие карьеры. Но, конечно, ни один из них не играл на таком уровне, который показывает Новак, в этом возрасте и на этом этапе карьеры, настолько стабильно», — сказал Маррей на пресс-конференции в рамках турнира в Чжухае (Китай).