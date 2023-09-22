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Энди Маррей признался, что впечатлён выступлением 36-летнего Джоковича в этом сезоне

Энди Маррей признался, что впечатлён выступлением 36-летнего Джоковича в этом сезоне
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей высоко оценил выступление серба Новака Джоковича в этом сезоне.

«Думаю, то, чего он достиг на US Open (выиграл 24-й ТБШ. – Прим. «Чемпионата») и в целом в сезоне, – это что-то невероятное. Быть на таком уровне физической готовности в 36 – вот что впечатляет. Мотивация, победный задор и выступление на высочайшем уровне, восхитительны. У Роджера (Федерера) и Рафы (Надаля) тоже были долгие карьеры. Но, конечно, ни один из них не играл на таком уровне, который показывает Новак, в этом возрасте и на этом этапе карьеры, настолько стабильно», — сказал Маррей на пресс-конференции в рамках турнира в Чжухае (Китай).

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