Маррей раскрыл детали видео, на котором везёт подвыпившего Дрэйпера домой после КД

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей раскрыл подробности, при каких обстоятельствах снималось разошедшееся в социальных сетях видео, на котором он везёт подвыпившего соотечественника Джека Дрэйпера домой после успешного выступления на Кубке Дэвиса – 2023.

«Джек выпил несколько банок пива до отъезда, но ещё больше взял с собой в машину. Было очевидно, что мне придётся ехать под очень громкую музыку. И всё это происходило примерно в час-два ночи. В общем, это была не самая лёгкая поездка!» — приводит слова Маррея The Tennis Later.

Напомним, сборной Великобритании удалось преодолеть групповой этап финального турнира Кубка Дэвиса – 2023 и отобраться в решающий раунд.