Маррей раскрыл детали видео, на котором везёт подвыпившего Дрэйпера домой после КД
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей раскрыл подробности, при каких обстоятельствах снималось разошедшееся в социальных сетях видео, на котором он везёт подвыпившего соотечественника Джека Дрэйпера домой после успешного выступления на Кубке Дэвиса – 2023.
«Джек выпил несколько банок пива до отъезда, но ещё больше взял с собой в машину. Было очевидно, что мне придётся ехать под очень громкую музыку. И всё это происходило примерно в час-два ночи. В общем, это была не самая лёгкая поездка!» — приводит слова Маррея The Tennis Later.
Напомним, сборной Великобритании удалось преодолеть групповой этап финального турнира Кубка Дэвиса – 2023 и отобраться в решающий раунд.
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