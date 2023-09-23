Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Саккари — о победе над Гарсией: хотела веселиться. Именно этих эмоций давно не испытывала

Саккари — о победе над Гарсией: хотела веселиться. Именно этих эмоций давно не испытывала
Аудио-версия:
Комментарии

Греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала победу над француженкой Каролин Гарсией в матче 1/2 финала турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика).

«Я чувствовала, что это та самая неделя. Я пережила много сложных эмоций. Не хочу возвращаться мыслями на US Open, потому что это уже в прошлом. Я не могла желать большего в этом году. Поддержка в Гвадалахаре всегда прекрасна. Я не зря называю этот город вторым домом. Чувствую, что здесь у меня есть семья. Мне так повезло что меня окружают такие замечательные люди.

Последний раз, когда мы играли с Гарсией, это был один из самых тяжёлых матчей в моей карьере. В этот раз я хотела просто получать удовольствие и повеселиться. Потому что именно этих эмоций я давно не испытывала», — сказала Саккари после матча.

Материалы по теме
Доулхайд и Саккари вышли в финал турнира в Гвадалахаре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android