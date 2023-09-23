Касаткина на старте турнира в Токио сразится с украинкой Костюк, Павлюченкова — с Векич

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-500 в Токио (Япония), который пройдёт с 25 сентября по 1 октября.
Посев соревнований возглавила четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Свёнтек. Она пропустит первый раунд, а во втором сразится с победительницей матча Нао Хибино (Япония) – Q.
Второй номер посева получила четвёртая ракетка мира американка Джессика Пегула. Во втором круге Джессика сыграет либо с Кристиной Бушкэ (Испания), либо с квалифаером.
Третьей сеяной стала чемпионка Уимблдона-2022 казахстанка Елена Рыбакина. На старте соревнований она встретится с чешкой Линдой Носковой.
Матч россиянок на старте турнира в Токио:
Вероника Кудерметова (Россия, 8) – Q;
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Донна Векич (Хорватия);
Анна Калинская (Россия, WC) – Екатерина Александрова (Россия);
Людмила Самсонова (Россия, 7) – Татьяна Мария (Германия);
Дарья Касаткина (Россия, 6) – Марта Костюк (Украина).
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