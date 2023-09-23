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Касаткина на старте турнира в Токио сразится с украинкой Костюк, Павлюченкова — с Векич

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-500 в Токио (Япония), который пройдёт с 25 сентября по 1 октября.

Посев соревнований возглавила четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Свёнтек. Она пропустит первый раунд, а во втором сразится с победительницей матча Нао Хибино (Япония) – Q.

Второй номер посева получила четвёртая ракетка мира американка Джессика Пегула. Во втором круге Джессика сыграет либо с Кристиной Бушкэ (Испания), либо с квалифаером.

Третьей сеяной стала чемпионка Уимблдона-2022 казахстанка Елена Рыбакина. На старте соревнований она встретится с чешкой Линдой Носковой.

Матч россиянок на старте турнира в Токио:

Вероника Кудерметова (Россия, 8) – Q;

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Донна Векич (Хорватия);

Анна Калинская (Россия, WC) – Екатерина Александрова (Россия);

Людмила Самсонова (Россия, 7) – Татьяна Мария (Германия);

Дарья Касаткина (Россия, 6) – Марта Костюк (Украина).