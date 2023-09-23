Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Касаткина на старте турнира в Токио сразится с украинкой Костюк, Павлюченкова — с Векич

Касаткина на старте турнира в Токио сразится с украинкой Костюк, Павлюченкова — с Векич
Аудио-версия:
Комментарии

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-500 в Токио (Япония), который пройдёт с 25 сентября по 1 октября.

Посев соревнований возглавила четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Свёнтек. Она пропустит первый раунд, а во втором сразится с победительницей матча Нао Хибино (Япония) – Q.

Второй номер посева получила четвёртая ракетка мира американка Джессика Пегула. Во втором круге Джессика сыграет либо с Кристиной Бушкэ (Испания), либо с квалифаером.

Третьей сеяной стала чемпионка Уимблдона-2022 казахстанка Елена Рыбакина. На старте соревнований она встретится с чешкой Линдой Носковой.

Матч россиянок на старте турнира в Токио:

Вероника Кудерметова (Россия, 8) – Q;
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Донна Векич (Хорватия);
Анна Калинская (Россия, WC) – Екатерина Александрова (Россия);
Людмила Самсонова (Россия, 7) – Татьяна Мария (Германия);
Дарья Касаткина (Россия, 6) – Марта Костюк (Украина).

Материалы по теме
Крах россиянок в Мексике! Кудерметову разгромила Азаренко, Александрову — 111-я ракетка
Крах россиянок в Мексике! Кудерметову разгромила Азаренко, Александрову — 111-я ракетка
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android