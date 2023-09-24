Рыбакина выразила недовольство правилом WTA при формировании сетки

Пятая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказала недовольство по поводу правила WTA при формировании сетки турниров.

На турнире WTA-500, который стартует 25 сентября в Токио (Япония), в сетке появился «performance bye», означающий автоматический проход теннисистки во второй круг. Его получили спортсменки, показавшие хорошие результаты на неделе накануне турнира. Так, по «performance bye» дальше пройдут гречанка Мария Саккари и француженка Каролин Гарсия, находящиеся в рейтинге WTA ниже Рыбакиной. Елена является третьей сеяной на турнире.

«Performance bye. Спасибо вам за изменения правил в последний момент. Отличные решения, как всегда, WTA», — написала Рыбакина в социальной сети.

Фото: Личный архив Елены Рыбакиной

В матче первого круга Елена сыграет с теннисисткой из Чехии Линдой Носковой (41-я ракетка мира).